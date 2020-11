Der November ist ein guter Monat, um eine KZ-Gedenkstätte zu besuchen

Wer einmal über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald läuft, über die sogenannte Blutstraße, die von Weimar bis ins ehemalige KZ führt und die so heißt, weil die Häftlinge sie selbst unter Qualen bauen mussten; wer einmal sieht, wie die Wachtürme die brutale Kälte der Nationalsozialisten noch immer in sich tragen; wer einmal begreift, wie nah das KZ an der Kulturstadt Weimar lag, wo viele nichts gewusst haben wollten von dem, was unweit von ihnen geschah; wer all das wahrnimmt, dem fällt es nach dem Besuch einer KZ-Gedenkstätte schwerer, gleichgültig zu sein.