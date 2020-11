Das Lernen über Antisemitismus sollte nie aufhören

Dass Antisemitismus wichtig für Israelische Identitätspolitik ist, will der israelische Filmemacher Yoav Shamir in seinem Dokumentarfilm „Defamation“ zeigen. Zu Beginn des Films blickt Shamir in die israelischen Medien und stellt fest: Nazi, Holocaust, Antisemitismus, diese drei Wörter begenen ihm jeden Tag. Antisemitismus scheint weltweit ein großes Problem für Juden und Jüdinnen zu sein. Das wundert ihn, denn er selbst habe als Jude in Israel nie Antisemitimus erfahren. Deshalb begibt sich Shamir mit seiner Kamera auf eine Lernreise, um mehr über Judenfeindlichkeit zu erfahren. In Israel und den USA trifft er auf Personen und Organisationen, die sehr unterschiedlich und kontrovers über Antisemitismus denken. In Polen begleitet er eine israelische Schulklasse auf ihrer obligatorischen Reise zur Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Shamir beleuchtet, welche Rolle Judenfeindlichkeit für Israel und jüdische Identität spielt. Sein Film kommt zu dem Schluss, dass die Grenze zwischen echtem, gefährlichem Antisemitismus und Hysterie fließend ist. Die Perspektive, die Shamir hier eröffnet, ist nicht unumstritten. In jedem Fall regt „Defamation“ zum kritischen Nachdenken an.