„Aus der Wut etwas Konstruktives machen“

An einem Sonntagmittag im August klappt Ali in der Initiative seinen Laptop auf, neben ihm sitzen Serkan und Fatih, die ebenfalls in Hanau leben. Genau wie ihr Freund Ferhat Unvar sind sie in Kesselstadt aufgewachsen, dem Stadtteil, in dem beim Anschlag im vergangenen Jahr die meisten Menschen ermordet wurden. In ein paar Tagen ist der 19. August – dann ist das Attentat genau anderthalb Jahre her. Jetzt aber planen die Freund*innen eine Kampagne zur Bundestagswahl, die die Wahlbereitschaft junger Menschen ankurbeln soll. Außerdem wird die Initiative allein von September bis Dezember 40 Workshops an Hanauer Schulen geben. Weitere Anfragen kamen von Schulen und Unternehmen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit einer Demokratietrainer*innen-Ausbildung bei der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt bereiten sich alle hier auf ihre Einsätze vor.