Rapper Chefket sammelt mit Hanau-Song Spenden für die Hinterbliebenen

„Bist du wach?“. So hieß der Track, den Rapper Azzi Memo im April 2020 herausbrachte. Ein Benefizsong im Andenken an die Opfer des rechtsextremen Anschlags in Hanau, der zu dem Zeitpunkt zwei Monate zurücklag. Und: ein musikalisches Statement gegen Rassismus. Azzi Memo, der mit bürgerlichem Namen Mehmet Seyitoğluheißt, kommt selbst aus Hanau. Beim Anschlag am 19. Februar verlor auch er Cousin Ferhat Unvar und Freund Sedat Gürbüz. Ein Rassist ermordete sie und sieben weitere Menschen: Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Hamza Kurtović und Kaloyan Velkov. Insgesamt beteiligten sich damals 18 Künstler*innen an dem Benefiz-Track „Bist du wach?“, darunter Kool Savas, Celo & Abdi, Manuellsen, Rola und Credibil. Der Erlös ging an die Amadeu Antonio Stiftung, die sich für die Hinterbliebenen des Anschlags einsetzt.