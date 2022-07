„Bereits existierende Ungerechtigkeiten werden sich verschlimmern"

Kann man über telemedizinische Abtreibungen auch in einem Staat, in dem Abtreibungen verboten sind, an die Medikamente kommen?

Dafür gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Option sind sogenannte virtuelle Postfächer. Man kann in den USA relativ leicht ein virtuelles Postfach mieten. Wenn dort ein Paket ankommt, kann man es sich an eine andere Adresse schicken lassen. Das geht auch mit Abtreibungspillen. Man mietet sich ein Postfach in einem Staat, in dem telemedizinische Abtreibung legal ist. Dann bucht man einen Online-Termin mit einer Abtreibungsklinik in demselben Staat. Dort gibt man als Adresse das virtuelle Postfach an. Denn die Klinik darf die Pillen nur an eine Adresse innerhalb eines Staates schicken, in dem telemedizinische Abtreibungen legal sind. Sobald die Abtreibungspillen im Postfach ankommen, lässt man sie sich nach Hause schicken, wo sie innerhalb von drei Tagen ankommen sollten. Für das virtuelle Postfach muss man ungefähr 45 Dollar zahlen, zusätzlich zu den Kosten der Abtreibung. Die sind von Klinik zu Klinik unterschiedlich, aber man muss mindestens mit 150 Dollar rechnen.