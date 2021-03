„Das jetzt Gott in die Schuhe zu schieben, ist schon unfair”

Das Robert-Koch-Institut meldet an diesem Mittwoch mit 22 657 Corona-Neuinfektionen den höchsten Anstieg seit dem 9. Januar, die gemeldeten Todesfälle steigen auf 75 440. In Bayern sind bislang etwa 13 000 Menschen in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Und die Bundesregierung reagiert auf diese steigenden Zahlen mit chaotischem Hin und Her. Also viel Grund zur Sorge. Doch Markus Söder (CSU) findet auch Zeit für Dankbarkeit: Der bayerische Ministerpräsident dankte in seiner Regierungserklärung im Bayerischen Landtag am Mittwoch Gott für seinen Schutz in der Pandemie. Auf Gott und den christlichen Glauben bezieht sich Söder in seinen Reden immer mal wieder, aber ausgerechnet in dieser unpassenden Zeit teilte die CSU sein Zitat auf Twitter. „Gott hat uns bislang gut beschützt. Ich bitte ihn auch weiterhin um den Schutz für unser Land“, so heißt es in dem Tweet, der jede Menge Häme und Empörung auslöste.