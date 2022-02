„Lasst die Welt sehen, was hier passiert“

„Ich bin heute gegen fünf Uhr morgens von den Explosionen geweckt worden. Unsere Regierung hat uns zwar gebeten, in unseren Häusern zu bleiben, aber ich bin gerade auf dem Weg in einen Keller. Ich will sehen, ob der im Notfall sicher wäre. Im Moment bin ich zwar noch nicht sicher, ob ich ihn brauchen werde, aber man kann hier in der Stadt Explosionen hören. Ein paar Kilometer von hier muss etwas brennen, ich sehe Rauchsäulen. Während ich hier gehe, sehe ich, dass die meisten Autos immer noch vor den Häusern geparkt sind. Es sind nicht viele Leute auf der Straße. Die Stadt ist nicht in Panik, das ist auch gut so. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Sonst wären wir wie gelähmt und könnten nicht reagieren.