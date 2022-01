„Wir haben uns daran gewöhnt, mit diesen Bedrohungen zu leben“

Seit Wochen schon redet Anastasia auf ihre Mutter ein. Sie will sie überreden, endlich aus der Ostukraine wegzuziehen. Denn Anastasia macht sich große Sorgen um das Wohl ihrer Eltern. Die Familie der 22-Jährigen wohnt nur eine Fahrstunde entfernt vom Krieg in der Donbass-Region, Anastasia studiert in der ukrainischen Hauptstadt. Seit Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, ist ihre Angst vor einer Ausweitung des blutigen Konflikts noch größer geworden. Bislang aber blieben Anastasias Versuche erfolglos: „Jedes Mal, wenn ich das Thema anspreche, weicht meine Mutter mir aus, und sagt, dass wir morgen darüber reden. Ich verstehe das auch: Es ist so schwer darüber nachzudenken, den Ort zu verlassen, an dem wir geboren und aufgewachsen sind, an dem unser Zuhause steht.“