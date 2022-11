„Lieber gehe ich ins Gefängnis als zum Militär“

Während der Schulzeit musste ich in ein einwöchiges militärisches Ausbildungslager. Damals war ich vor meinen Mitschüler:innen als bisexuell geoutet, aber noch nicht als trans Frau. Ich wurde in der Schule von ihnen gemobbt. Aber in dem Lager waren alle durch die schreienden Kommandanten so gestresst, dass sie mich zumindest in dieser Woche in Ruhe ließen. Als ich zurückkam, stand mein Entschluss fest: Ich will nach der Schule nicht dienen. Ich wohnte nicht an meiner Wohnanschrift und habe es erfolgreich vermieden, eine Vorladung zu erhalten (normalerweise kommt eine Vorladung an die Adresse der Wohnanschrift. Nach Erhalt der Bescheinigung muss der Wehrpflichtige zum Einwohnermeldeamt gehen, um die ärztliche Untersuchung zu bestehen und dann einen Termin für den Dienstbeginn festzulegen, wenn er/sie die Untersuchung erfolgreich bestanden hat, Anm. d. Red.). Ich hatte vor, mich weiter zu verstecken, bis ich das Geschlecht in meinem Pass geändert hatte. Frauen sind in Russland normalerweise nicht wehrpflichtig.