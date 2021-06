„Es geht um Dinge, die tiefer gehen als das, was man mit Geld wiederherstellen kann“

Der Generalleutnant Lothar von Trotha befahl damals, einen Aufstand der Ovaherero, die in deutschen Einrichtungen und Farmen arbeiteten und sich gegen die Besatzung wehrten, militärisch niederzuschlagen. Daraufhin flohen die Ovaherero vor den Deutschen in die fast wasserlose Omaheke Wüste im Osten Namibias. Die deutschen Soldaten riegelten die Wüste ab und vertrieben die Ovahereros von den wenigen Wasserquellen. Von Trotha schrieb in einem Brief an das Volk der Ovaherero: