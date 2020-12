„Was an den Außengrenzen geschieht, hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun“

Glaubt ihr denn noch an diesen europäischen Gedanken?

Volker: Hm. Ich will diesen Glauben noch haben. Es gibt eine Studie, die sagt, dass über 80 Prozent der Menschen in Deutschland wollen, dass die Bundesrepublik Menschen aus den Camps aufnimmt. Und das gibt mir noch Hoffnung, dass bei den Bürgern eine Solidarität diesen wirklich notleidenden Menschen gegenüber besteht. Was die Politik, die Verträge, die Abmachungen betrifft, bin ich oft am Zweifeln.