„Die Gewalt in den USA wird steigen“

jetzt: Donald Trump hat in dieser Woche den Weg für eine Übergabe an Joe Biden freigemacht, will ab dennoch für seinen Verbleib im Weißen Haus weiterkämpfen? Ist dies das maximale Eingeständnis einer Niederlage, das man von Trump bekommen wird?

Torben Lütjen: Ja, das ist gewiss das maximale und auch einzige Zugeständnis, dass er in Richtung Akzeptanz der Niederlage machen wird. An dieser Dolchstoßlegende hat er lange gearbeitet, so nach dem Motto: in Wahlen unbesiegt. Das war ja von Anfang das Ziel seiner Attacken gegen die Legitimität der Wahlen. Seinen aussischtslosen juristischen Kampf wird er noch eine Weile weiterführen, um seinen Anhänger zu signalisieren, dass er die Niederlage niemals anerkennen wird und ein Kampfer bleibt. Und dann irgendwann aus dem Weißen Haus auszuziehen – sozusagen als Präsident der Herzen seiner Parteibasis.