„Wir müssen uns das Vertrauen der Klimagerechtigkeitsbewegung verdienen“

Sind die Rollen denn miteinander vereinbar?

Das kommt darauf an. Auf den Klimakonferenzen habe ich gelernt, dass die Klimakrise an vielen Orten schon grausame Realität ist. Darum habe ich habe mich gefragt: Was ist meine lokale Verantwortung als Rheinländerin, mit den Braunkohletagebauen als größten CO2-Quellen Europas vor der Haustür? Das hat dazu geführt, dass ich hier, in meinem Zuhause, sehr oft einen Schritt weiter gegangen bin und, um die Zerstörung aufzuhalten, mit meinem Körper die Kohlebagger blockiert habe. Und ich werde immer solidarisch an der Seite von „Ende Gelände“ stehen .