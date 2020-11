„Der Kampf gegen Rassismus ist genauso wichtig wie der gegen Covid“

In den USA muss sich noch sehr viel ändern. Dabei glaube ich gar nicht, dass die Reform der Polizei der dringendste Ansatzpunkte ist. Klar, die Polizei hier ist komplett überfinanziert, die sind ausgestattet wie das Militär, es gibt viel Racial Profiling. Aber mindestens genauso wichtig ist es, die Lebensumstände von Schwarzen in den USA zu verbessern. In Wohnvierteln, in denen überwiegend Schwarze wohnen, erkranken die Menschen häufiger an Krebs, es gibt schlechtere Ausbildungsmöglichkeiten, in der New York Times habe ich neulich gelesen, dass es in manchen dieser Viertel durchschnittlich 15 Grad wärmer ist, weil es keine Parks gibt, keine Bäume und sie zu eng bebaut sind. Das mindert die Lebensqualität enorm. Meiner Meinung nach wäre es gut, dort anzusetzen. Wenn es in diesen Vierteln ein bisschen kühler wäre, dann würde auch das Blut der Polizisten vielleicht nicht ganz so schnell hochkochen.