Wieso das aktuelle Wettertief Ahmet heißt

Die Kampagne trägt den Namen #wetterberichtigung und soll zeigen, dass Deutschland vielfältig und divers ist, Menschen aus Einwandererfamilien aber oft unsichtbar bleiben. In den Führungsetagen und Medienhäusern genauso wie auf der Wetterkarte. „Alle reden übers Wetter, damit arbeiten wir“, sagt Ferda Ataman, Vorsitzende der Neuen Deutschen Medienmacher*innen, im Interview mit jetzt. Die Kampagne solle symbolisch zeigen, dass die NdM „überall Partizipation und Repräsentation fordern“. „Wir sind langsam ungeduldig geworden“, sagt Ataman. „Im Jahr 2021 sind noch immer Schwarze Menschen und People of Color unterrepräsentiert in der Gesellschaft, in allen wichtigen Bereichen. Das zeigt sich auch auf der Wetterkarte.“ Und in diese Wetterkarte kann man sich – anders als in Behörden oder Medienhäuser – einfach einkaufen. Denn in Deutschland werden die Namen von Hoch- und Tiefdruckgebieten per Namenspatenschaft vergeben – wer eines kauft, darf den Namen bestimmen. Ein Hoch kostet 350 Euro, ein Tief 250 Euro. Die Ausgaben für die Aktion haben die Mitglieder privat vorgestreckt. Die Organisation hofft jetzt, die Kampagne mit Hilfe von Spenden refinanzieren zu können.