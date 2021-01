„Es reicht nicht, Menschen of Color einzustellen“

Nach dem Attentat in Hanau und spätestens seit der „Black Lives Matter“-Bewegung (BLM) in den USA wollen sich viele Menschen mehr mit ihren Rassismen auseinandersetzen. Einen großen Anteil im Leben macht der Arbeitsplatz aus. Wie steht es hier um Rassismus? Im Interview spricht Melz Malayil über Tokenism: Ein rassistisches Verhalten, bei dem Menschen aufgrund eines (zugeschriebenen) Merkmals eingestellt und als Aushängeschild benutzt werden, um das Image der Firma aufzupolieren. Melz ist Menschenrechtspädagogin und Empowerment- und rassismuskritische Trainerin in Stuttgart. Sie arbeitet mit sozialen Organisationen und mit weißen Fachkräften daran, eine Sensibilität für Diversität und Rassismus aufzubauen. Bei ihren Empowerment-Trainings erarbeitet sie mit Black, Indigenous und People of Color (BIPoC) Strategien für den Umgang mit Rassismus am Arbeitsplatz. Dieses Angebot für Fachkräfte of Color ist in Deutschland so gut wie einmalig.