Schwangere, dürfen wir uns in euer Essverhalten einmischen?

Trotzdem gibt es einen weiteren Grund, bei der ganzen Ernährungschose vielleicht doch lieber den Mund zu halten: Denn deine Freundin hat Recht und das Risiko, dass eine kleine Menge eines einzigen Lebensmittels eurem Kind schadet, ist unfassbar gering – vor allem im Vergleich zu der Panik, die darum gemacht wird. Das sieht man alleine daran, dass es sehr leicht ist, verzweifelte Schwangerschaftsforen-Beiträge à la „OH MEIN GOTT ICH HABE EIN NICHT GANZ DURCHGEBRATENES STEAK / LACHSBRÖTCHEN / STÜCK ROHMILCHKÄSE GEGESSEN UND DANN HAT XY GESAGT, DASS DAS GEFÄHRLICH IST, WAS MACHE ICH JETZT???“ zu finden, Berichte über Listerien- oder Toxoplasmose-geschädigte Neugeborene aber kaum existieren. „STOPP!“, das könnt ihr dann rufen, wenn die schwangere Person sich hemmungslos betrinken oder an einem Marktstand mit beiden Händen nach einem rohen Steak greifen und es in einem Stück verschlingen will. In beiden Fällen liegt aber womöglich neben dem Risiko für das Kind noch ein anderes Problem vor und die Person braucht dringend Hilfe. Und ob es uns etwas bringen würde, wenn ihr auf alles verzichtet, auf das wir verzichten (müssen oder sollen)? Das ist wohl eine Typfrage, aber ich persönlich würde sagen: Nö. Esst und trinkt, was ihr wollt. Es gibt nichts Schöneres, als das tun zu können.