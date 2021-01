Wie sehr fehlen queere Orte während der Pandemie?

Das geht nicht allen queeren Menschen so: Manche sind seit Monaten fast nur mit Leuten zusammen, die sie nicht akzeptieren. Die sie missgendern, beleidigen, gefährden, ändern wollen. Manche können sich dort, wo sie leben, nicht outen. Geflüchtete Queers zum Beispiel sind in Unterkünften oft gemeinsam mit denjenigen untergebracht, vor denen sie geflohen sind. Ihnen allen fehlen Orte, an denen sie Schutz finden, bestimmt sehr. Genauso wie persönliche, professionelle Beratung und Unterstützung.

In queeren Clubs und Bars können sich Menschen ungehemmt küssen, die das anderswo nicht können. In queeren Clubs und Bars habe ich endlich verstanden, warum man beim Feiern jemanden ansprechen wollen würde, und mich zum ersten Mal getraut, eine Frau anzuflirten. In queeren Clubs und Bars kann man das eigene Queer-Sein entdecken, und wenn es nur für ein paar Stunden ist. Diese Freiheit und diese Bestärkung, diese Rückzugsorte fehlen jetzt.