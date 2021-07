„Was würdest du lieber spielen: Türsteher oder Verbrecher?“

„Ich kann jede Rolle spielen“, steht in neongrünen Buchstaben zwischen vier Porträt-Aufnahmen von Hassan Akkouch. Auf einem Bild lächelt er, auf den anderen wirkt er ernst, verletzlich oder verträumt. Die Collage ist Teil der Anti-Rassismus-Kampagne von „MTV Germany“. Mehrere deutsche Schauspieler*innen, sowohl weiße, Schwarze als auch People of Color, wollen damit auf rassistische Strukturen in der Branche aufmerksam machen. Das Statement, dass Hassan jede Rolle spielen kann, bedeutet also: Er könnte, wenn er dürfte. Denn die Voraussetzungen hat er, zum Beispiel ein Schauspielstudium an der renommierten Otto Falckenberg Schule in München und viel Erfahrung in Theater- und in Fernsehproduktionen – vom „Kaufmann von Venedig“ bis zum „Tatort“. Hassan spielte in Berlin am Maxim Gorki Theater, in der Serie „4 Blocks“ und als Ensemble-Mitglied in den Münchner Kammerspielen. Trotzdem gibt es oft nur ganz bestimmte Rollen, für die Hassan infrage kommt: Krimineller, Türsteher, Drogendealer und alles, was in die Kategorie „Fremder“ fällt. Das möchte er nicht mehr wortlos hinnehmen.