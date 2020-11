Hetero-Frauen, fühlt ihr euch von lesbischen Anmachen belästigt?

Ich habe jedenfalls, um deine Frage besser zu beantworten, mal in meinem Freundinnenkreis herumgefragt. Dort habe ich tatsächlich nicht viele gefunden, die überhaupt schon mal von Lesben angeflirtet worden sind – oder nicht viele, die es gemerkt haben. Ich denke, du beschreibst mit deiner Anekdote aus der Bahn etwas, das wirklich oft vorkommt: Dass wir Hetero-Frauen nicht checken, dass ihr romantisches Interesse an uns haben könntet. Und falls es uns doch in den Sinn kommt, fragen sich viele aber auch: „Bilde ich mir das nun ein?“ oder „Meint sie das so, wie ich es verstehe?“ Die Angst, etwas als Flirt einzuordnen, was in Wahrheit nicht so gemeint war, ist bei vielen von ihnen auf jeden Fall da. Ich glaube ganz ehrlich, ich hätte deinen Flirtversuch in der Bahn auch nicht als Anflirten verstanden. Ich deute Lächeln und freundliche Blicke unter Frauen immer eher wie eine Art Verschwesterung in bestimmten Situationen. Ich habe einfach von mir aus nicht den Hintergedanken, dass zwischen uns beiden was gehen könnte. Bei Männern ist das anders – entweder, weil ich selbst Interesse habe oder weil ich schon oft genug erlebt habe, wie sich deren Interesse ausdrückt.