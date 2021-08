Lesben, macht ihr euch weniger Gedanken um eure Intimbehaarung?

Auch als ich schon länger wusste, dass ich auf Frauen stehe, als ich mich als Lesbe bezeichnete, habe ich strikt die Vulva zum Babypopo geraspelt. Nur weil ich jetzt mit Frauen schlief, war es ja nicht okay, eklig zu sein; wobei eklig ja nur ein unscharfer Überbegriff war für unrein, schmutzig und unhygienisch. In der Zeit hätte ich für ein Spontandate sicherlich mein letztes Kleingeld für pinke Plastikrasierer vor die Drogerie-Kassiererin geschüttelt. Es war also nicht so, dass in dem Moment, wo ich meine Schönheit nicht mehr dezidiert an Cis-Männer ausrichtete, mein Schönheitsbegriff ad-hoc ins wanken kam. Das passierte erst später.