Kerstin hat sich die Schamlippen verkleinern lassen

Fast alle Frauen, die über einen intimchirurgischen Eingriff nachdenken, eint die Verunsicherung. Verunsicherung, die entsteht, weil Wissen fehlt. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, was Norm- oder Durchschnittswerte von Schamlippen sind, da nie repräsentative Studien dazu durchgeführt worden sind. Warum eigentlich nicht? „Dieser Bereich ist für die Fortpflanzung der Frauen nicht wichtig, sondern nur für die Lust. Den Frauen in der westlichen Kultur hat man bis ins 19. Jahrhundert jedoch jegliche Lust abgesprochen“, sagt Ada Borkenhagen, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin mit den Forschungsschwerpunkten Körperoptimierung und Schönheitschirurgie. Lange Zeit gab es also überhaupt keinen Bedarf, das Geschlechtsteil zu vermessen oder überhaupt darüber zu reden. Bis heute hat sich in dieser Hinsicht weniger geändert, als man denkt. Das Thema ist immer noch ein Tabu. „Wenn man sich überlegt, dass in der EU jede Banane und jede Gurke vermessen ist – also dass wir da wissen, was der Durchschnitt und was die Abweichung ist – dann ist das schon sehr bezeichnend“, so Borkenhagen.