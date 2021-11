Männer, warum schreibt ihr so schäbige Anmachen auf Tinder?

Statt auf die Sprüche zu antworten, löse ich die Matches mit solchen Männern meist kommentarlos auf. Manche meiner Freundinnen sind so verärgert, dass sie eine sarkastische oder wütende Nachricht zurückschicken. Aber noch nie hatten wir wegen solcher Sprüche Lust auf ein Date mit euch. Was versprecht ihr euch davon, Frauen schäbige Sätze auf Tinder zu schreiben? Dass wir das attraktiv finden? Mutig? Oder vielleicht sogar witzig? Und was ist falsch an einem simplen „Hey, hast du Lust mal was trinken zu gehen?“