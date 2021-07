Hetero-Männer, betont ihr die Unabhängigkeit von euren Partnerinnen?

Oder ist der Typ aus dem Roman ein Einzelfall? Was man schließlich auch beobachtet: Männer, die bindungsscheu sind und ihre emotionale Unabhängigkeit sowohl beim Daten als auch in einer Beziehung gar nicht genug betonen können. Zumindest in meinem Freundeskreis ist es oft so, dass die Hetero-Frauen sich fast immer mehr Verbindlichkeit wünschen als der Mann. Dieses Motiv des Mannes, der unabhängig und alleine glücklich ist, spiegelt sich schließlich auch häufig in der Popkultur wieder: James Bond hält sich nie länger als einen Film lang mit einer Frau auf, Chuck Bass wählt in sechs Staffeln „Gossip Girl“ erst auf den letzten Drücker die Liebe statt „Freiheit“ und Walter White entscheidet sich in „Breaking Bad“ eher für seine Karriere als Drogen-Boss als für seine Familie.