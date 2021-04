Männer, nervt es euch, dass ihr immer die Waschmaschine tragen müsst?

Aber wenn ich Freund*innen beim Umzug helfe, dann bin ich für gewöhnlich einer der drei, vier stärksten Menschen, die anwesend sind. Und da ich ja wirklich helfen will, mache ich eben das, womit ich am meisten helfen kann: schwere Sachen tragen. Das war auch schon so, als ich mit 15 Jahren stärker war als meine Mutter – und dann eben ich es war, der die Autoreifen zum Kofferraum getragen hat, wenn sie gewechselt werden mussten. Das hat für mich wenig mit Ungerechtigkeit zu tun, sondern im Gegenteil mit einer solidarischen Gesellschaft, in der aufeinander Rücksicht genommen wird, in der Unterschiede akzeptiert werden und jeder den anderen unterstützt, in dem, worin er oder sie am besten ist.