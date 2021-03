Wie verhält man sich als Mann rücksichtsvoll im Beruf?

Ich rufe Kristina Lunz an, Mitbegründerin des Centre for Feminist Foreign Policy, Feministin und auf der „30 under 30“-Liste des Forbes Magazins. Braucht es mehr Männer wie Jeng, um Frauen in Führungspositionen zu heben? „Ja, braucht es”, sagt Kristina Lunz. „Jesse Jeng scheint mehr Verständnis für systematische Unterdrückung zu haben als der Durchschnitts-CDUler“, sagt sie. „Männer waren Jahrhunderte lang überrepräsentiert. Deshalb sollten manche von ihnen jetzt Macht abgeben.“ Männer, die verzichten, damit Frauen präsenter sein können: Das gibt es nicht nur in der Politik.