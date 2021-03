Wieso sind auch Frauen manchmal frauenfeindlich?

Gibt es weitere Ursachen für Lateral Violence?

Der Begriff Lateral Violence geht ursprünglich auf Konzepte der postkolonialen Theorie zurück. Hierbei wurde beschrieben, dass sich Gewalt von Kolonisatoren gegen kolonisierte Menschen auch so auswirken kann, dass Kolonisierte die unterdrückenden Mechanismen der Kolonisatoren übernehmen und sie gegen andere Kolonisierte anwenden – zum Beispiel in Form von körperlicher Gewalt oder von Praktiken der Beschämung. Die Ursache dafür liegt in den Unterdrückungsverhältnissen, in diesem Fall Kolonisierung und Rassismus. So auch in Bezug auf Frauen: Die Ursachen für Lateral Violence liegen zum einen in materiellen Verhältnissen und gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen. Zum Beispiel, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen dafür zuständig sind, sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Zum anderen sorgt Sexismus dafür, dass alles, was weiblich assoziiert wird, als minderwertig gilt und dass die Arbeit von Frauen oft unsichtbar gemacht wird. Lateral Violence ist also immer ein Effekt von gesellschaftlichen Macht- und Ungleichverhältnissen – dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung wird in der Öffentlichkeit jedoch oft verzerrt.