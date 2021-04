Hetero-Männer, fühlt ihr euch in der Gegenwart Schwuler verunsichert?

Ich denke da zum Beispiel zurück an einen Urlaub (lange ist‘s her), wo ich mit einer Freundin und einem Freund zum Ende der Nacht spontan und eher zufällig in einem Schwulenclub gelandet bin. Ich weiß es nicht, aber könnte mir vorstellen, dass er davor noch nie an so einem Ort war. Wir hatten definitiv Spaß. Aber ich frage mich noch heute, ob ihn diese Subkultur und die ihr eigenen Codes vielleicht überfordert haben. Gefragt habe ich ihn nie, deswegen frage ich jetzt euch. Fühlt ihr euch unwohl in unserer Gegenwart? Und wenn ja: warum?