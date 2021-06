Männer, warum kauft ihr euch keine Blumen?

bei uns fing das irgendwann mit Anfang 20 an: Wenn wir an einem Blumenladen vorbeigehen, neigt sich unser Blick sehnsüchtig zu den bunten Tulpensträußen, langstieligen Sonnenblumen und rosa Pfingstrosen. Freundinnen mit frischen Blumen auf dem Küchentisch beeindrucken uns, weil sie ihr Leben im Griff haben (auch, wenn sich in ihrem Schlafzimmer die Wäsche häuft und im Badezimmer Haare den Abfluss verstopfen). Was Daydrinking für die Tagesgestaltung ist, sind Blumen für die Raumgestaltung: das ultimative Sich-etwas-gönnen. Wer sich Blumen kauft, gibt viel Geld für Dekoration aus, die nach einer Woche dahin ist. Das ist eigentlich unvernünftig und gerade deshalb so wunderbar. Wenn wir uns selbst Blumen kaufen, dann machen wir Fotos, schicken sie in unsere Familien-Whatsapp-Gruppe und zeigen unseren Eltern, dass wir endlich groß sind. Oder wir posten sie auf Instagram und präsentieren der Welt, dass wir einen guten Geschmack und viel Zeit für Vasen-Shopping auf Flohmärkten haben.