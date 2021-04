Lesben, mögt ihr keine bisexuellen Frauen?

Wir stellen eure Reihenfolge mal auf den Kopf, und fangen mit den Fake-Bis an, wie ihr sie liebevoll benannt habt. Die Fake-Bi-Angst beeinflusst uns nämlich vor allem beim frühesten Kennenlern-Step. Es ist in verschiedenen jüngeren Bubbles hip, als Frau bisexuell zu sein. Bi heißt offen, bi heißt anti Spießertum, anti Heteronorm. Manche von diesen selbsternannten Bi-Frauen können oder wollen sich aber gar nicht auf Frauen einlassen, sind also nach gängigem Label gar nicht wirklich bi (zumindest in diesem Moment; Sexualität ist nicht starr, sondern fluide). Eine Lesbe, die nach einer Frau sucht, mit der sie langfristig Unterwäsche teilen kann, wird von so einer Fake-Bi-Frau vielleicht enttäuscht. Das wird dann weitergetratscht, verallgemeinert, und am Ende seid ihr kollektiv verdächtig und wir: skeptisch.