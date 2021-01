Sind Männer gekränkt, wenn die Frau den Heiratsantrag macht?

Eines vorneweg: Ich bin meilenweit von der Thematik Heiraten entfernt. Dennoch denke ich manchmal drüber nach, wie es wohl wäre, so einen Antrag zu bekommen. So geht es vielen Frauen. So wirklich übel kann uns das auch keiner nehmen, schließlich wachsen wir mit der Überromantisierung dieser Frage auf. „Willst du meine Frau werden?“, ist in Filmen fast immer in einem großen Tamtam verpackt, bestehend aus einem Blumen- und Kerzenmeer und einem Mann, der auf die Knie geht. Ich habe noch keinen einzigen Film gesehen, in dem von einer Frau die Frage „Willst du mein Mann werden?“ gestellt wurde. Umso mehr freut es mich, dass das nach meinem Empfinden im realen Leben immer „normaler“ wird.