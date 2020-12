Warum verpacken Männer Geschenke oft so lieblos?

Geschenke einzupacken, hat für mich etwas Meditatives. Das Geraschel des Papiers, das Hindrapieren des Geschenkes an die beste Stelle, das Schneiden und das Kleben, das Namendraufschreiben, und am Ende vielleicht noch ein Schleifchen zu schnüren. Das alles sind stupide Aufgaben, die mir Ruhe geben und am Ende dem Menschen Freude machen, der das Geschenk auspacken darf. Wenn man dabei Zeitungspapier und wiederverwendbare Stoffe benutzt, braucht man nicht mal ein schlechtes Gewissen zu haben. Win-win, finde ich. Aber nicht alle ticken so. Bei jedem Weihnachts- und Geburtstagsfest liegen da auch Geschenke unter dem Baum oder auf dem Gabentisch, die absolut lieblos verpackt wurden. Sie sehen aus wie traurige Knödel, die in sehr, sehr viel Papier eingewickelt und nur aus Versehen am Mülleimer vorbeigeschossen wurden. Jedes mal stellt sich irgendwann heraus, wer die armen Geschenke so hergerichtet hat: ein Mann. Spezifischer: ein Hetero-Mann.