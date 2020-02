Schwule Männer, habt ihr mehr unverbindlichen Sex?

Aber was ist dran an dem Klischee, dass homosexuelle Männer sehr viel häufiger und sehr viel schneller unverbindlichen Sex haben als heterosexuelle Menschen? Muss man als schwuler Mann einfach in die nächste Bar gehen, wenn man Lust auf Sex hat? Oder noch besser, einfach Grindr installieren und von der Couch aus innerhalb von wenigen Minuten schon einen attraktiven Sexpartner an der Seite sitzen haben? Was macht das mit der Erwartung an eine Beziehung oder überhaupt der Möglichkeit, eine langfristige Partnerschaft einzugehen?