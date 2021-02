Welches sexistische Klischee würden Frauen sofort abschaffen?

autsch, das tat weh. Danke, dass ihr uns ein weiteres Mal an die Existenz dieses Kackhaufens erinnert habt. Es ist ja nicht so, als hätten wir ihn vergessen. Nur: Ab und an möchten wir einfach gern die Luft anhalten, um ihn nicht zu riechen. Zum Beispiel neulich, als ich mit einer Freundin und ihrem Hund Steve spazieren war. Es war kalt. Und ja, ich gebe zu, ich hatte vielleicht nicht die beste Wahl an Jacke getroffen. Das ist auch einem männlichen Artgenossen aufgefallen. „Hey Ladys, ihr seht ein wenig verfroren aus. Aber euch Frauen ist ja eh immer kalt.“, sagte er zu uns. Natürlich war er dann auch noch so „nett“ und hat uns seine körperliche Wärme „angeboten“. Luft anhalten hat da nicht viel genutzt. Die Kacke war schon längst am Dampfen. Innerlich vor Wut und äußerlich am Schuh. Denn als wären Sprüche dieser Art nicht schon genug, habe ich für den Rest des Tages wirklich Kacke mit mir rumgetragen. Danke, Steve.