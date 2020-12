Wollen Frauen lieber eine Tochter als einen Sohn?

Natürlich ist das alles sehr überzogen dargestellt. Gleichzeitig ist es nicht so, als ob es mit der Wahrheit gar nichts zu tun hat. Solche Metamorphosen vom braven Knaben zum garstigen Halbstarken soll es ja tatsächlich geben. Die Mutter in der Geschichte verzweifelt an ihrem Sohn, fühlt sich in ihrem Zuhause nicht mehr wohl, ist in ihrem Handeln nicht mehr frei. Deshalb, Hand auf’s Herz: Falls ihr denn überhaupt Kinder wollt – lieber ein Mädchen? Denn abgesehen von dem persönlichen Horror für euch als Mütter – hättet ihr nicht auch Angst, dem gesellschaftlichen Rückschritt Vorschub zu leisten, indem ihr einen weiteren potentiellen Grapscher, Schläger oder cholerischen Chef zeugt?