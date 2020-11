Männer, ist unser weiblicher Orgasmus wirklich besser als eurer?

Natürlich gibt es nicht DEN weiblichen Orgasmus. Und sowieso ist jeder Höhepunkt anders. Manche sind enttäuschend schwach, andere wahnsinnig intensiv und unterm Strich sind sie alle am Ende doch viel zu kurz. Auch dass wir zwar mehrmals kommen können, ohne uns zwischendurch auszuruhen, wie ihr das müsst, ist schon nett, aber um ehrlich zu sein: Das zweite Mal ist nie so gut wie das erste Mal, eher so ein kleinerer Höhepunkt hinterher. Nice to have, klar. Aber eher nichts, um was ihr uns so sehr beneiden müsstet, wie wir euch manchmal darum beneiden, in den meisten Fällen sehr unkompliziert zu kommen.