Call me by my name

Wenn in der Schule oder an der Uni die Anwesenheitsliste vorgelesen wurde, war ich immer angespannt. Eine Pause, ein nervöses Räuspern signalisierten mir schon, dass jetzt mein Name aufgerufen wird. Oder die entfernte, verstümmelte Version davon: Schafaya, Safia, Safira. Was folgte, war nervöses Rumgedruckse: