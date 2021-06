Wie bezeichnet man Menschen mit Migrationshintergrund richtig?

Als ich nach dem Gespräch mit besagtem Freund damals zu recherchieren begann, fand ich heraus, dass die Bezeichnung „People of Colour“ auf die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung der 1960er zurückgeht, die den kolonialistisch geprägten Begriff „coloured“ („farbig“) ablehnte. Wenn jemanden als „farbig“ beschrieben wird, suggeriert das außerdem, es gebe „farblose“, also „normale“ Menschen. Weil die bekanntesten Akteur*innen der Bürgerrechtsbewegung Afroamerikaner*innen waren, dachte ich erst, dass die Bezeichnung PoC auch hier in Deutschland eher sogenannte „Afrodeutsche“ betrifft. Später wurde mir klar, dass es bei dem Begriff „People of Colour“ vielmehr um eine übergreifende Bezeichnung für Menschen mit Rassismuserfahrungen geht – also um Zugehörigkeit für „Nicht-Weiße“.