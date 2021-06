Wie geht nachhaltige Altersvorsorge?

Der Erfolg konventioneller ETFs hat jedoch seinen Preis, jedenfalls einen moralischen. Denn wer sein Geld zum Beispiel in den MSCI World steckt, investiert unter anderem auch in: Lockheed Martin, einen Rüstungskonzern. In den Mineralölkonzern BP. Oder in Facebook. Firmen also, die aus ganz verschiedenen Gründen immer wieder kritisiert werden. Zwar sind solche Konzerne sicher nicht auf das Ersparte eines einzelnen Kleinanleger angewiesen. Doch bei einer Anlagezeit von 30 Jahren und einem monatlich eingezahlten Betrag von 50 Euro kommt am Ende immerhin ein investierter Betrag von 18 000 Euro zustande.