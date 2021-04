„Im Idealfall sollte gar nicht neu gebaut werden“

Kommen wir am Ende noch auf das Büro-Bauen. In der Pandemie hat sich Home Office bewährt. Inwieweit ist das eine Chance, weniger Fläche für Bürobauten in Innenstädten zu nutzen?

Wir sind da mitten in einem Prozess. Eine Umnutzung von Büroflächen in Wohnflächen ist nicht so kompliziert. Vielleicht braucht man für das Büro nicht mehr die ganze Fläche, sondern nur die Hälfte, weil einige Angestellte im Homeoffice sind. Wir müssen kreativ damit umgehen.