Roman wurde im Internat der Domspatzen vergewaltigt

Du hast das Schulgebäude 2015 wieder besucht. Warum?

Pielenhofen war – egal was passiert ist – ein Teil meines Lebens. Es hat mich geformt und zu dem gemacht, der ich heute bin. Dieses Gebäude und diese Zeit sind genauso wichtig, wie sie schlimm sind. Es liegt an einem sehr schönen Ort, und eigentlich sollte dieses Gebäude glänzen. Das Haus sollte blühen, allein schon aus Dankbarkeit darüber, dass die Dinge jetzt offen liegen und geklärt sind. So würde ich es gerne sehen – so ist es im Moment aber überhaupt nicht.

Sondern?

Ein Teil der Anlage wird heute von einer Schule genutzt, als wäre nichts passiert. Der andere Teil ist stillgelegt, verlassen, die Gebäude rotten vor sich hin. Das finde ich schlimm. Denn ich kann dort zu jedem Meter was erzählen.

Was ging in dir vor, als du das gesehen hast?

Es hat wehgetan. Ich finde, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Für uns war zum Beispiel der Kirchgarten immer tabu. Dabei ist der so schön, man könnte da so tolle Sachen draus machen, etwas für die Zukunft formen.

Was wäre denn ein angemessener Umgang?

Das Gebäude sanieren und funktionsfähig machen. Ein Hotel einrichten, eine Sommerakademie für Musik oder Kunst. Irgendwas, wo Menschen hinkommen, um etwas Produktives zu tun. Als Resonanz darauf, dass die Menschen, die früher dort hingekommen sind, etwas ertragen mussten. Ich fände es wahnsinnig schön, wenn das als Echo zurückkäme. Vielleicht versteht man das von außen nicht, aber ich bin da gerne, ich mag das Gebäude irgendwie.

Klingt für mich als Außenstehenden tatsächlich wie ein Widerspruch.

Kann ich verstehen. Vielleicht würde ich es gerne hinkriegen, den Ort zu schaffen, den ich mir damals gewünscht habe.

Hat das was von zurückerobern?

Eher von Frieden finden, Ruhe. Ich würde mich freuen, dort Kinder zu sehen, die glücklich sein dürfen. Die ans Geländer fassen dürfen. Ich fände es auch gut, dort mit der Kirche in Kontakt zu kommen. Gemeinsam darüber nachzudenken, wie man mit so einem Gebäude umgeht. Die Kirche an sich ist ja nicht schuld an dem, was dort passiert ist. Dieser Punkt ist mir wirklich wichtig: Die Täter waren Einzelne, aber nicht die Kirche als Ganzes. Alle moralischen Positionen der Kirche infrage zu stellen, weil einzelne Personen sich falsch verhalten haben, das geht nicht.

Du hast inzwischen einen kleinen Sohn. Was machen deine Erfahrungen von damals mit dir als Vater?

Wenn ich meinen Sohn in die Kita bringe, gebe ich ihn der Frau dort und sie nimmt ihn weg. Das erste Mal war mir das gar nicht recht, brauch ich nicht erklären. Letztens kam er mit einer vollgekackten Windel heim, die nicht gut gewickelt war. Da hab ich nichts gesagt. Wenn das aber noch mal passiert, werde ich das ansprechen. Durch meine Vergangenheit bin ich da sicherlich sensibler.

In welchen Situationen noch?

Beim Waschen zum Beispiel. Wenn ich seine Windel wechsle und ihn am Hintern berühre, frage ich mich: Was hat das denen damals gegeben? Oder wenn wir duschen, mein Penis auf seiner Augenhöhe ist und er damit spielen will: Bis wohin lässt man das zu, wo zieht man die Grenze? Letztens hab ich ihn unter der Dusche gewaschen, weil er sich in die Hose gemacht hatte. Im nächsten Moment hat sich das Wasser gefärbt. Das war der größte Schock, den ich bislang mit meinem Sohn hatte. Da haben sich zwei Welten gekreuzt: er und Pielenhofen. Dann hab ich ihm in die Augen geschaut, diese großen, naiven Augen, die noch völlig unbeschrieben sind – das hat mir einen Moment lang echt wehgetan. Weil ich dachte: So naiv und unbeschrieben war ich auch.

„Ich denke mir nicht so Sachen wie: 'Dieser Teufel hat mir mein Leben genommen.' Das hat er nicht erreicht“