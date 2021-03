Die junge Generation ist die größte Gefahr für die Institution Kirche

Am Donnerstag wurde ein neues Gutachten zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche vorgestellt. Es ist bereits die zweite Untersuchung zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln. Schon 2019 hatte der Kölner Kardinal Woelki ein Gutachten in Auftrag gegeben – das dann aber nie veröffentlicht. Viele vermuten, das liege daran, dass die Ergebnisse des Gutachtens der Kirche zu unbequem waren und Woelki die Missbrauchsfälle vertuschen wollte – daraufhin sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, wie selten zuvor. In Köln, aber auch deutschlandweit.