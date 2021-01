„Die Hand meines Ehemannes habe ich erst nach unserer Hochzeit berührt“

Zu Männern außerhalb der Ehe versuche ich keinen körperlichen Kontakt zu haben. Händchenhalten und Küsse sind für mich No-Gos, Händeschütteln und Umarmungen vermeide ich so gut es geht. Nicht alle Muslime legen die islamischen Regeln so streng aus wie ich, aber ich versuche, mich daran zu halten. Doch ich mache auch Ausnahmen: Wenn mir eine Person, die ich nicht so gut kenne, instinktiv die Hand entgegenstreckt oder mich umarmen will, dann schüttele ich ihre Hand oder umarme sie zurück, um sie nicht zu beleidigen.