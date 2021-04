„Ich musste lernen, mich selbst vor Rassismus zu schützen“

Ghofrane, 27, ist eine Schwarze Frau aus Tunis. So wie sie haben ungefähr 15 Prozent der Menschen in Tunesien eine schwarze Hautfarbe. Viele von ihnen sind Nachkommen von Sklav*innen aus dem Sudan. Sklaverei gab es in Tunesien bis 1846 – damals war es das erste Land im arabischen Raum, das die Sklaverei abschaffte. Die unterschied sich erheblich von der in den USA: Während Schwarze in den USA vor allem auf Plantagen arbeiteten, waren in Tunesien die meisten von ihnen Hausangestellte oder Konkubinen. Viele von ihnen wurden im Laufe ihres Lebens freie Bürger*innen und in die Gesellschaft integriert, andere blieben auch nach der Abschaffung der Sklaverei noch Diener*innen. Aber Schwarze Tunesier*innen stammen nicht zwangsläufig von Sklav*innen ab. Sie können auch ethnisch verwandt sein mit Volksgruppen, die schon lange die Region um die Sahara besiedeln. Ghofranes Familie kommt aus dem Süden des Landes. Aufgrund ihrer Hautfarbe erlebt sie immer wieder Rassismus.