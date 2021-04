„Gerechtigkeit hätte bedeutet, dass George Floyd heute atmen würde“

Dass der ehemalige Polizist Chauvin in allen Anklagepunkten verurteilt wurde, ist also nicht der Normalfall. Auch in den vergangenne Jahren gab es mehrere Fälle, in denen , etwa der 18-jährige Michael Brown, der 2014 in Ferguson bei einem Spaziergang von einem Polizisten erschossen wurde. Oder Tamir Rice, ein zwölfjähriger Junge, der ebenfalls 2014 mit einer Spielzeugpistole in einem Park in Cleveland spielte und von der Polizei erschossen wurde. Oder Breonna Taylor, die im vergangenen Jahr in ihrer eigenen Wohnung in Louisville erschossen wurde, ebenfalls von der Polizei. Und das sind nur einige Beispiele, die auch international Aufmerksamkeit erregten.