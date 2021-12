Das Weihnachts-Sexperiment

Als ich den Kalender sehe, denke ich: Sind wir wirklich schon an dem Punkt in unserer Beziehung angekommen? Er strahlt für mich in etwa so viel Erotik aus wie der Musikantenstadl. Gemeinsam Sextoys auspacken, das ist doch was für Paare, die seit 30 Jahren verheiratet sind und in getrennten Betten schlafen. Für Spießer, die heimlich auf Swinger-Partys gehen. Der Kalender verspricht Sex auf Knopfdruck. Und ist damit maximal unsexy.