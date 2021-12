„Immer dieser Hang zur Eskalation. Genau so wird eine Gesellschaft gespalten!“

Das Finale der Whatsapp-Kolumne zum Mitmachen ist da! Die letzte Folge erschien vergangenen Mittwoch, jeden Mittwoch bis Weihnachten ist eine Fortsetzung erschienen, deren Inhalt ihr mitbestimmen durftet. Danke für eure unzähligen originellen Vorschläge und viel Spaß beim Lesen:

Wer schreibt?

Die Geschwister Simon (34), Hannah (32) und Freddi (30). Simon ist ein Erstgeborener par excellence – fürsorglich, kontrollfreudig und traditionsbewusst. Und Weihnachten ist die Zeit, in der diese Eigenschaften so richtig aufblühen. Seine beiden jüngeren Geschwister belächeln ihn manchmal dafür.

Und warum?

In der vergangenen Folge: Tante Babsi will ungeimpft an Heiligabend mitfeiern. Simon sieht rot, weil Papa Risikopatient ist. Freddi will nicht, dass es zu unschönen Szenen kommt. Und Hannah hat wie immer einen perfiden Plan parat.

Und so könnte das aussehen: