Wenn die Tante nicht geimpft ist

Ich streite mich seit der ersten Welle. Während ich mich damals in der Wohnung verkrieche, kaum noch Menschen treffe und alles lese, was ich zum Thema Corona finden kann, gehen die ersten sogenannten „Querdenker“ auf die Straße. Auf einem Pressefoto einer großen Demonstration entdecke ich meine Tante. Nicht am Rand, zufällig vorbeigekommen, beobachtend, sondern mittendrin mit einem Schild in der Hand. Darauf steht, das Virus sei gar nicht gefährlich. Das Foto läuft auf zahlreichen Nachrichtenseiten hoch und runter, auch in der SZ. Ich bin erschrocken, schäme mich auch ein bisschen und denke: Hoffentlich weiß keiner, dass das meine Tante ist.