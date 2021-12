„Für Weihnachten mit der ganzen Familie fehlt mir die Kraft“

Die Realität sieht anders aus: Gegen die Delta- und Omikron-Varianten des Virus kommen auch die Impfungen nicht immer an, Krankenhäuser und Klinikpersonal sind wieder überlastet und nach wie vor sind nur etwa 70 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Das wirkt sich auch auf die Feiertage aus: In einer aktuellen Umfrage gab etwa die Hälfte der Befragten an, dass ihre Weihnachtsfreude wegen der Pandemie getrübt sei, und genauso viele planen, dieses Jahr in kleinerem Rahmen zu feiern als sonst. Im Gespräch mit jetzt erzählen drei junge Menschen, was dieses Jahr für sie anders laufen wird.