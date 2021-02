Dieses Fotoprojekt will das Tabu rund um Sextoys brechen

Die 30-Jährige wurde in Bulgarien geboren und wuchs in Israel auf. 2016 zog sie nach Deutschland und studierte Fotografie in Karlsruhe. „Sexspielzeug ist noch immer ein Tabu, obwohl wir heute schon viel mehr über Sexualität und Sex reden. Aber ganz ehrlich: Beim Abendessen mit der Familie spricht man noch immer nicht über Sexspielzeug. Menschen schämen sich dafür oder fühlen sich unwohl“, sagt die Fotografin im Interview mit jetzt. Bereits in Israel fotografierte sie Menschen mit ihrem Sexspielzeug. Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit entwickelte sie das Projekt weiter. Nachdem die Corona-Pandemie private Treffen unmöglich machte, fotografierte sie die meisten Menschen virtuell. „Das war eine Herausforderung“, sagt Ada. Herausgekommen sind Bilder, die wie sehr private Einblicke in den Alltag ihrer Protagonist*innen wirken.